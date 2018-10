Rimozione della Roulotte abbandonata nel parcheggio del Cimitero

TERMOLI. Rimossa questa mattina dalla Polizia Municipale dal parcheggio del Cimitero, una Roulotte che da tempo stazionava in stato di abbandono senza nessun riferimento per poter risalire al proprietario o presunti tale.

Ormai ridotto a rifiuto si è deciso di agire d'autorità con la rimozione forzata della Roulotte, anche dopo pressanti segnalazioni di cittadini per via del degrado che produceva la sua permanenza nell'area suddetta e per salvaguardia e decoro del posto.

Un luogo santo che fra pochi giorni con le festività con tutti i Santi e la commemorazione dei defunti sarà un luogo frequentatissimo.