Ticket del pronto soccorso pagato, «L'Asrem me lo richiede di nuovo»

TERMOLI. Una prestazione sanitaria ricevuta lo scorso 11 giugno al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli pagata una volta e richiesta una seconda dalla direzione amministrativa dell’Asrem.

L’accesso alla divisione d’emergenza di viale San Francesco c’è stato l’11 giugno scorso, il pagamento 4 giorni dopo, certificato dal bollettino postale di conto corrente timbrato. Da qui l’indignazione dell’utente.

«Purtroppo per Voi la ricevuta della mia prestazione al pronto soccorso già pagata la avevo messa da parte, ma mi chiedo quante di queste lettere mandate ai clienti per vostra incompetenza – ammonisce il 48enne cittadino termolese - causando versamenti di 25 euro a persone che hanno già fatto il proprio dovere e che, malauguratamente non hanno messo da parte il versamento perché anziani o cose similari? E perché dovrebbe essere il cittadino a dimostrare di aver pagato se voi siete incompetenti nel vostro lavoro.

Potrebbe configurarsi come una condotta a danno dei cittadini indifesi e distratti e che avviso, a titolo informativo, attraverso questa lettera aperta».