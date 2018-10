Rubano all'automatico della Q8, indaga l'Arma

MONTENERO DI BISACCIA. Furto al distributore di carburanti di via Argentieri. Indagano i Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia, competente per territorio, che coordinati dalla compagnia di Termoli, stanno cercando indizi che possano portare ai responsabili del colpo maturato alle 3 della notte tra giovedì e venerdì, nell’area di servizio della Q8 di via Argentieri, dove era in servizio appunto solo l’erogatore automatico di carburante. Uno degli elementi al centro dell’attività d’indagine portata avanti dai militari dell’Arma, che si sono recati sul posto per i rilievi di rito, è che la colonnina da cui sono state sottratte le banconote non portava alcuna traccia o segni di scasso.