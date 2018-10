Wanda Nara assolta, missione riuscita per l'avvocato molisano Giuseppe Di Carlo

MILANO. L'avvocato molisano, di Campomarino, Giuseppe Di Carlo, ce l'ha fatta: il tribunale di Milano ha assolto Wanda Nara, nota showgirl e moglie di Mauro Icardi, capitano dell'Inter.

Il giovane legale ha difeso, infatti, la nota vip, che ora partecipa alla trasmissione Tiki Taka con Pierluigi Pardo.

Come riferisce la redazione meneghina di "Repubblica". Wanda Nara «E' stata assolta "per non aver commesso il fatto". Era imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l'accusa di avere postato su Twitter e Facebook - quindi condividendoli pubblicamente - alcuni dati personali dell'ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez: tra questi, il numero del cellulare e l'indirizzo di posta elettronica».

«Grande soddisfazione perché il Tribunale ha accolto completamente la tesi della difesa.

Del resto, sin da principio eravamo convinti che l'ipotesi accusatoria non avrebbe superato il vaglio processuale.

Ora, dopo il duro attacco mediatico subito nelle passate settimane, ci aspettiamo che gli organi di informazione diano ampio risalto alla notizia, riabilitando l’immagine e l’onore della signora Wanda Nara», questo il commento rilasciato a caldo dall'avvocato Giuseppe Di Carlo a Termolionline.