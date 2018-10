SAN GIOVANNI LIPIONI. Violento scontro frontale nella serata di ieri intorno alle 21.30 sulla Trignina in territorio di San Giovanni Lipioni. L'incidente si è verificato al Km.45 ed ha visto coinvolti due veicoli: una Bmw serie 1 ed una Ford Focus Sw. Feriti lievemente i tre componenti della famiglia di San Salvo che viaggiavano sulla vettura tedesca che sono stati trasferiti per accertamenti presso il San Pio di Vasto dai sanitari del 118. In auto c'era anche un bambino di 16 mesi. I tre dopo la visita avvenuta al pronto soccorso del nosocomio vastese sono stati dimessi con una prognosi di circa 10 giorni, riportate fortunatamente solo contusioni ed escoriazioni. L'uomo di Vasto alla guida della Ford, dopo il trasporto in ospedale, non ha avuto bisogno delle cure mediche. Gli airbag hanno permesso di evitare il peggio con i passeggeri che sono miracolosamente salvi dopo il tremendo impatto.

Sul posto per i rilievi e per la viabilità sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Celenza Sul Trigno,i Vigili del fuoco di Vasto e l'Anas. Da verificare le cause del sinistro, probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La Trignina in più occasioni è stata teatro di terribili incidenti, l'invito delle Forze dell'ordine è di moderare la velocità e guidare con prudenza soprattuto in caso di condizioni atmosferiche non favorevoli.