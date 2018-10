CAMPOBASSO E PROVINCIA. Il vento fortissimo sta creando notevoli disagi e danni, non solo nel capoluogo ma anche in provincia, moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Tutte le squadre operative sono impegnate in vari interventi per alberi e rami caduti sulla sede stradale sia sulla Statale 87 piane di Larino, sulla Starda proviciale163 che su strade cittadine di Campobasso, Termoli, Campomarino, Guglionesi e Petacciato.

Pali telefonici pericolanti fortemente inclinati dalla forza del vento a Termoli in Via Degli Abeti.

Guaine catramate di copertura tetti e terrazze divelte a Campobasso.

Incendio di sterpaglie il cui spegnimento è stato reso particolarmente difficile dal fortissimo vento, sulla Bifernina al Km 214.