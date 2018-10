Stroncato spaccio di droga: 16 arresti e altre sei misure cautelari

CAMPOBASSO. Durissimo colpo a una organizzazione di spacciatori, 13 arresti, 3 domiciliari, 4 divieti di dimora in Molise e due obblighi di firma, più altre sei posizioni che dovranno valutare, 3 ciascuno, i Gip dei tribunali di Larino e Foggia.

E’ questo il bilancio di un blitz compiuto all’alba dai Carabinieri dei comando provinciale di Campobasso su tutto il territorio, in esecuzione di una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, Teresina Pepe, in parziale accoglimento di una richiesta di ben 41 misure cautelari da parte della Procura della Repubblica di Campobasso, guidata da Nicola D’Angelo, che da mesi è in lotta acerrima contro il dilagare dello smercio di stupefacenti.

I militari dell'Arma hanno effettuato perquisizioni anche a Termoli, proprio per gli indagati su cui deciderà la magistratura frentana.