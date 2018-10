Inseguimento in A14, la Polizia Stradale di Vasto Sud recupera auto rubata

FRANCAVILLA. Non ha avuto scampo il 44 enne di Cerignola, con a carico numerosissimi precedenti penali per furti e reati contro il patrimonio, che dopo aver messo a segno l’ennesimo furto questa volta ha trovato sulla sua strada la Polizia Stradale che lo ha fermato ed assicurato alla giustizia.

I fatti: sono passati da poco le ore 20 di ieri sera, quando un uomo residente a Francavilla stava rientrando l’auto nel suo garage, neanche il tempo di scendere per aprire il garage, che avendo lasciato l’auto accesa e con le chiavi inserite, il pluripregiudicato di Cerignola, si è infilato dentro l’auto facendo perdere le sue tracce.

Spaventato chiama subito la Polizia e vengono diramate le ricerche a livello provinciale.

La notizia è giunta, tramite la sala operativa Centro Operativo autostradale, alle pattuglie della Polizia Stradale di Vasto Sud che tutti i giorni pattugliano costantemente l’autostrada A14. Le pattuglie si sono subito posizionate in carreggiata sud, in direzione Puglia, in quanto si presumeva che l’auto rubata era proprio diretta in quella direzione.

Ed ecco che l’intuito dei poliziotti è stato ancora una volta efficace in quanto dopo poca è transitata l’auto che era stata segnalata qualche minuto prima.

Scatta l’inseguimento e poco dopo viene fermata poco prima del casello di Vasto Sud.

A bordo vi era il pluripregiudicato 44 enne, che ora, grazie agli uomini della Polizia Stradale di Vasto sud è stato assicurato alla giustizia.

Non poteva ancora crederci il proprietario quando gli è giunta la chiamata della Polizia che lo avvisava che la sua auto era stata ritrovata ed era pronta per essere restituita.