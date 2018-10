Nicolino Di Rosa e due imprenditori assolti dall'accusa di usura

TERMOLI. Alla fine di una lunga odissea giudiziaria, durata molti anni, è stato definitivamente assolto dal tribunale di Pescara Nicolino Di Rosa, termolese di origine nomade implicato con due imprenditori del Basso Molise, anch’essi assolti, in un giro di usura con interessi da capogiro, per il quale più volte era stato arrestato e poi scarcerato dal tribunale della Libertà. A seguito di complessa istruttoria dibattimentale in cui sono state definitivamente chiarite le numerose intercettazioni telefoniche, depositate articolate perizie contabili e escussi testi, il tribunale collegiale di Pescara, accogliendo le richieste dell' avvocato Roberto D'Alosio che difendeva il termolese e degli avvocati Raffaele Giacomucci e Alessandro Orlando di Vasto, che difendevano i due imprenditori, ritenuti erroneamente finanziatori delle operazioni usurarie, tutti gli imputati sono stati assolti per insussistenza dei fatti. il tribunale ha anche disposto la restituzione dell'ingente patrimonio sequestrato all' epoca dei fatti, che risalgono alla primavera del 2011.