Fienile in fiamme, evacuati anche gli animali

TERMOLI. Alle ore 4.30 di questa mattina 30 Ottobre 2018 personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuto con tre mezzi in località Saraizzo del comune di Acquaviva Collecroce per domare un incendio sviluppatosi in un fienile di un’azienda agricola.

Sul posto si provvedeva a completare lo spostamento degli animali presenti nella stalla attigua all’incendio per procedere con lo spegnimento. L’incendio ha coinvolto anche il tetto in legno della struttura.