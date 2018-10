Finisce con l'auto contro un albero: 31enne se la cava

MONTENERO DI BISACCIA. Da Mafalda a Montenero di Bisaccia lungo la strada provinciale, un 31enne finisce alla guida della sua automobile contro un albero, ma per fortuna sua, i danni rimediati sono inversamente proporzionali a quelli dell’auto, che presenta tutta la parte anteriore distrutta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise soccorso con la postazione di Montenero di Bisaccia e i volontari della Misericordia di Termoli che operano in quella sede. A finire all’ospedale San Timoteo, per precauzione, il 31enne V. F.