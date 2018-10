Lottizzazione in contrada Mucchietti, la Finanza in municipio

TERMOLI. La Guardia di Finanza della compagnia di Termoli si è recata ieri mattina in via Sannitica. Dalle 10 alle 13 i militari delle Fiamme gialle si sono recati in municipio per acquisire il carteggio relativo a una annosa vertenza, quella che vede contrapposta l’amministrazione comunale di Termoli alla Mucchietti immobiliare. Vicenda spinosa che ha avuti già diversi gradi di giudizio amministrativi, compresa la nomina di un commissario ad acta e alcune delibere di Consiglio comunale, ma anche un esposto alla Procura della Repubblica di Larino.

Alla base dell’esposto le accuse del direttore tecnico e socio Mario De Santis, da 60 anni a Termoli, dopo aver vissuto fino all’età del diploma a Campobasso, perché l’amministrazione comunale, il commissario ad acta e i funzionari regionali avrebbero operato per bloccare la procedura e impedire l’avvio della costruzione di 50 villette nella zona alle spalle dell’ospedale San Timoteo.

Un insediamento abitativo di pregio, con indici urbanistici previsti dal piano casa, mezzo metro quadrato per metro cubo, partito nel 2007 e mai giunto a conclusione, a cavallo di 3 amministrazioni e due commissariamenti prefettizi, per giungere alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Comune inadempiente nel 2014.