Comitato di Rio Vivo: «Chiediamo la messa in sicurezza dell'area del parcheggio» Copyright: Comitato di quartiere Rio Vivo Marinelle

TERMOLI. Denuncia da parte del Comitato di Rio Vivo Marinelle sulla situazione di abbandono in cui versa la zona.

«La sottoscritta Tiziana Porreca in qualità di presidente del Comitato di Rio Vivo Marinelle in nome mio e di tutti gli abitanti di questo quartiere che rappresento voglio denunciare la situazione di abbandono in cui versa questa zona.

Sono ormai tre giorni che questi alberi sono caduti. La zona è stata recintata per ovvie ragioni di sicurezza, impedendo così l'accesso ad un'area di parcheggio che viene utilizzata da residenti e da attività turistiche.

Oltre il degrado evidente, causato dalla non manutenzione degli alberi che circondano tale zona, si evince anche l’evidente pericolosità, nel caso in cui, malauguratamente, prendessero fuoco questi alberi caduti e abbandonati.

Pertanto questo è un invito a chi di competenza, a provvedere alla messa in sicurezza dell'area il più presto possibile.

Il presidente Tiziana Porreca (Comitato di quartiere Rio Vivo Marinelle)