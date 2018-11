Pickup si ribalta più volte, 48enne trovato morto nella boscaglia

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pickup si ribalta più volte lungo la strada provinciale che collega l’agro di San Martino in Pensilis a Ururi, nei pressi del convento. Accorrono i militari dell’Arma dei Carabinieri, ma non trovano nessuno nell’abitacolo ormai schiacciato dopo i vari capitomboli. Cominciano tutta una serie di accertamenti. Accade nella tarda serata di martedì scorso. Ieri pomeriggio, in un sopralluogo ancora più accurato e reso favorevole dalla luce del sole, viene rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, un 48enne originario del foggiano.

Il cadavere era a 300 metri da dove è stato recuperato il veicolo, ed è stato rinvenuto alle 15.30. Era nascosto tra gli alberi e non era possibile avvistarlo dalla strada. Su disposizione della Procura di Larino, la salma del pugliese è stata trasferita alla sala mortuaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove si è in attesa dell’autopsia, che dovrà svelare almeno le circostanze e il momento preciso della sua morte.