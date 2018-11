Si schianta in scooter contro un lampione a Rio Vivo, 18enne all'ospedale

TERMOLI. La maledizione di Rio Vivo, strada con troppe insidie. Nella notte tra mercoledì e giovedì un 18enne in sella al proprio scooter si è schiantato contro un lampione.

Per fortuna l’impatto, seppur violento, non lo ha messo in pericolo di vita. Ha subito una frattura al braccio e un trauma facciale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise soccorso con gli operatori volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasferito il 18enne all’ospedale San Timoteo di viale San Francesco, dove il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e dove è stato medicato.