Ennesimo furto con scasso al ristorante «Il Grottino» di Termoli

TERMOLI. Si chiude una intensa settimana di lavoro e alla vigilia del giorno di chiusura dopo mesi di lavoro intenso e a tratti massacrante, quello della ristorazione lo è, senza dubbio, nel cuore del centro storico di Termoli, visita davvero sgradevole dei ladri.

Bersaglio dei malintenzionati il Grottino di via Roma, per la seconda volta in due anni.

I malviventi, che probabilmente aspettavano proprio la chiusura settimanale settembrina, si sono intrufolati dalla porta del gazebo che affaccia sulla traversa e poi hanno sfondato quella a vetri che conduce nel reparto cassa.

Registratori di cassa divelti, sparite diverse bottiglie di vino e danni per qualche abbondante migliaia di euro.

I titolari hanno sporto denuncia e c'è già stato un sopralluogo della Scientifica. Stesso copione anche per il locale vicino, alla fine di via Fratelli Brigida, Sol & Mar, che però non ha subito furti, poiché i delinquenti sono stati disturbati nel loro agire.