MONTENERO DI BISACCIA. Intorno alle ore tredici di oggi la squadra Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli, già impegnata in un intervento di soccorso nel Comune di Acquaviva Collecroce per un palo telefonico pericolante, è stata urgentemente spostata sulla strada provinciale 163 nei pressi di un’azienda agricola, nel Comune di Montenero di Bisaccia, per il ribaltamento di un furgone con l’autista incastrato all’interno.

Sul posto, utilizzando attrezzature oleopneumatiche specifiche, i vigili del fuoco accedevano all’interno dell’abitacolo del furgone disincastrando l’autista per poi affidarlo alle cure sanitarie del personale 118 che ne disponeva il trasporto all’ospedale “San Timoteo” di Termoli.