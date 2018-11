Un altro furgone esce fuori strada sulla stessa provinciale, ferito 33enne

MONTENERO DI BISACCIA. Sembra incredibile, ma a distanza di poco più di due ore, un altro furgone è uscito di strada sempre sulla Provinciale tra Petacciato e Montenero di Bisaccia. Stavolta l'incidente è avvenuto dopo la fattoria Di Vaira e non prima come nel caso precedente.

Anche la gravità dello stesso è stata minore e non c'è stato bisogno dei Vigili del fuoco per far uscire il conducente fuori dal mezzo.

Sul posto intervenuti i Carabinieri e il 118 Molise soccorso, sempre coi volontari della Misericordia in ambulanza. A restare contuso è stato un 33enne di Guglionesi, S. L., trasportato precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.