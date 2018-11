Pickup ribaltato, disposta l’autopsia per il 48enne di Poggio Imperiale

SAN MARTINO IN PENSILIS. La procura di Larino ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, un 48enne di Poggio Imperiale che si è ribaltato lungo la strada provinciale che collega l’agro di San Martino in Pensilis a Ururi, nei pressi del convento.

I militari dell’Arma dei Carabinieri di Larino, sono tornati in un sopralluogo ancora più accurato reso favorevole dalla luce del sole sul luogo del sinistro dove era stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo.

Per chi non ha seguito la vicenda il cadavere è stato trovato a 300 metri da dove è stato recuperato il veicolo, rinvenuto intorno alle 15.30 di martedì 30 ottobre. Era nascosto tra gli alberi e non era possibile avvistarlo dalla strada.

Si tratta di un pugliese residente a Poggio Imperiale già conosciuto dalle forze dell’ordine, il che ha aperto varie piste di indagine in quanto nel mezzo in cui si trovava è stata rinvenuta merce rubata.

Le ferite dell’uomo sono compatibili con quelle derivanti dall’incidente stradale, e le tracce fanno pensare a una sorta di fuga a piedi da parte della vittima che non ha neanche chiamato i soccorsi.

Il che avvalora l’ipotesi che l’uomo stesse compiendo una fuga a tutta velocità e dopo il sinistro sia riuscito ad uscire dal veicolo ma a causa delle gravi lesioni riportate non c’è l’avrebbe fatta ad allontanarsi.

Su disposizione della Procura di Larino, la salma del pugliese è stata trasferita alla sala mortuaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove si è in attesa dell’autopsia che si svolgerà martedì prossimo.