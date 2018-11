Incendio della canna fumaria, Vigili del fuoco all'opera

TERMOLI. Vigili del fuoco all'opera intorno alle 18 in via Fratelli Brigida a Termoli. La squadra del distaccamento di contrada Pantano Basso è intervenuta a causa di un incendio di canna fumaria. In poco meno di mezz'ora i mezzi del 115 sono rientrati dopo aver domato l'emergenza, estinto le fiamme e riportato la situazione alla normalità.