Sviene nella zona del porto, donna portata al pronto soccorso

TERMOLI. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, al porto turistico di Termoli Marina di San Pietro. Per causa ancora al vaglio degli investigatori dell’Arma dei Carabinieri, poiché la dinamica non è chiara, una donna è svenuta, tanto da necessitare dell’intervento del 118 Molise soccorso, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Un capannello di gente si è riversato nella zona, per comprendere, con fin troppa curiosità, cosa fosse accaduto. La signora era in compagnia dei familiari, quando a un certo punto è rovinata a terra. Per le conseguenze dell’impatto col suolo, la donna è stata prima medicata sul posto e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. I militari dell’Arma intervenuti nella zona dell’approdo nautico hanno anche reperito qualche testimonianza tra i presenti. Si tratta di una 34enne di Larino. Sul posto anche la Guardia di Finanza.