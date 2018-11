Assemblea sindacalisti Fca, anche Travaglini e Cornacchione a Roma

TERMOLI. Oggi presso il teatro Italia di Roma si è svolta l'Assemblea Nazionale dei rappresentanti sindacali di Fca-Cnhi-Ferrari, dove è stata presentata la piattaforma per il rinnovo del Ccsl 2018-2022.

Giornata importante per il sindacato, in un momento cruciale per il paese e l'azienda Fca, a cui hanno partecipato come Associazione Quadri e Capi Fiat il segretario nazionale Giovanni Serra e la delegazione del Plant termolese con Marco Travaglini e Vittorio Cornacchione.

La piattaforma illustrata è robusta e ambiziosa che entra nel merito delle relazioni sindacali e porta avanti le reali aspirazioni dei lavoratori i quali diritti,orario di lavoro, livello occupazione e aumento salariale.

La delegazione termolese dell’Aqcf ha consuntivato la presenza delle richieste emerse e da portare avanti e migliorare all'interno del Ccsl gli aspetti contrattuali della categoria.

Alcuni dei punti inseriti nella piattaforma:

- Richiesta aumento del 10% della sulla paga base nei prossimi 4 anni (molto più alta dell'aumento legato all'inflazione).

- Aumento contribuzione +0.5%quota azienda su pensione integrativa (dal 2% al 2.5% per FPQ e dall' 1.7% al 2,2% per Cometa).

- Istituzione commissione di formazione.

- Digitalizzazione su piattaforme della documentazione di sicurezza

Duvri per appalti.

- Premio PLM/Plb inserire i correttivi per oggettivare e non lasciare soggettività ai capi ufficio.

- Regolamentazione dell'utilizzo ferie a copertura della CIG, che toglie i giorni alle spettanze maturate dai colleghi.

- Aumento indennità funzione direttive, per compensare le ore di presenza.

Il percorso impegnativo verso il rinnovo del Ccsl continua con l'esposizione e l'approvazione presso i vari stabilimenti e poi con l'incontro del 29 novembre con Fca e il Ceo Mike Manley e il responsabile Emea Pietro Gorlier dove verranno esposti i punti della piattaforma e i dettagli del piano industriale.