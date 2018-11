In via Martiri della Resistenza Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Mancano esattamente 24 giorni, oggi escluso, al passaggio di consegne del servizio d’igiene urbana della città di Termoli dalla Teramo Ambiente alla Rieco.

Tre settimane e mezza prima di assistere, speriamo, a un giro di vite.

Intanto, col vecchio regime in prorogatio i disservizi non calano affatto.

Diversi gli utenti che ci hanno segnalato il mancato ritiro del vetro in diverse strade, tra via Martiri della Resistenza e via Giappone, ad esempio, ma non solo.

Immagini eloquenti testimoniano il conferimento che va al di là dei contenitori, stracolmi e tutto intorno diviene quasi una discarica.

Ne riportiamo una, che riguarda proprio via Giappone, «volevo segnalare il mancato ritiro del vetro da ormai più di 2 settimane e lo schifo che c'è per terra. Questo si trova nei pressi di via Giappone nella discesa della piscina».

Insomma, siamo alle solite. Uno stillicidio quotidiano che ha reso il territorio urbano termolese allo stato brado.