Eseguita l'autopsia sul 48enne di Poggio Imperiale

TERMOLI. Sono arrivati intorno alle 11 i medici legali incaricati dalla Procura di Larino di eseguire l’autopsia sul corpo del 48enne di Poggio Imperiale ritrovato senza vita nell’agro tra San Martino in Pensilis e Ururi. Il cadavere è stato trovato a 300 metri da dove è stato recuperato un pickup che si era ribaltato più volte la sera prima, mentre il corpo senza vita è stato rinvenuto alle 15.30 di martedì 30 ottobre. Era nascosto tra gli alberi e non era possibile avvistarlo dalla strada.

Il veicolo era stato rubato a Campomarino e usato per compiere furti di attrezzi agricoli nel basso Molise.

L’esame autoptico confermerebbe quanto emerso in sede di ricognizione cadaverica esterna, ossia la morte per le conseguenze del sinistro, ma a questo punto l’elemento investigativo più importante è stabilire se qualcuno abbia spostato il corpo di 300 metri per poi proseguire nella fuga, dopo aver razziato le masserie della zona.