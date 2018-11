Via Sardegna Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Il vetro non è stato ritirato da settimane in alcune zone e ne abbiamo dato conto ieri. Ma non solo il bidone blu di vetro e metalli è deficitario.

Una sporcizia diffusa si annida in ogni sito dove sono depositati i cassonetti della raccolta differenziata.

Uno dei focolai di maggiore degrado è senza dubbio quello di via Sardegna, all’incrocio con via del Molinello.

Un vero e proprio schifo che si rinnova di volta in volta.

Contiamo davvero i giorni che ci separano dall’ingresso della nuova azienda, il gestore che work in progress applicherà il nuovo capitolato di appalto.