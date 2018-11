TERMOLI. La Stazione Navale di Termoli del Roan della Guardia di Finanza, coordinata dal comandante, il tenente colonnello Alessandro Furnò, nell'ambito della intensificazione dei servizi di Polizia Doganale ed Ambientale disposti dal Reparto Operativo Aeronavale, nella giornata di ieri ha sottoposto a sottoposto a sequestro in località Marinelle Vecchie del Comune di Campomarino un'area di 10.000 mq. sulla quale erano in corso lavori edili per la realizzazione di un fabbricato rurale di circa 200 mq. su due livelli. Il manufatto in cemento armato è ubicato a circa settanta metri dalla battigia.

Proprio per questo motivo la segnalazione è partita da una motovedetta delle Fiamme Gialle impegnata in un servizio di pattugliamento del litorale costiero. Le misure cautelari reali sono scattate perché il fabbricato era sprovvisto della prescritta autorizzazione doganale - necessaria per le opere realizzate in prossimità della linea doganale — propedeutica al rilascio di qualsiasi altra autorizzazione. Si evidenzia che l'area in parola, sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona agricola, rientra dal punto di vista naturalistico nel sito di interesse comunitario "Foce Biferno — Litorale di Campomarino" a sua volta ricompresa nella zona di protezione speciale "Lago di Guardialfiera — Foce Fiume Biferno". Deferiti alla competente A.G.: Il proprietario del fondo che è [Amministratore Unico di una società che si occupa, tra l'altro. della realizzazione di fabbricati destinati a uso di civile abitazione; Il progettista e direttore dei lavori: il titolare della ditta esecutrice degli stessi e un tecnico comunale.

Questi dovranno rispondere, in concorso, dei reati di abuso d'ufficio, danneggiamento e deturpamento ambientale oltre alle connesse norme urbanistiche e paesaggistiche. L'operazione si è svolta con la collaborazione della Polizia Municipale e personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campomarino nonché della Dogana di Termoli, la quale provvederà ad irrogare la prevista sanzione compresa tra un decimo e l'intero valore del manufatto. Il peculiare assetto della Guardia di Finanza può contare su reparti specializzati che, grazie alle competenze degli uomini ed alle dotazioni dei mezzi, consente di operare efficacemente sul territorio al fine di tutelare l'ambiente e la collettività e prevenire le conseguenze pericolose derivanti da tali condotte deturpanti.