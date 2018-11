«Da sabato scorso non vengono a ritirare i rifiuti a Rio Vivo»

TERMOLI. Non vorremmo dover attivare un contatore, affinché ci segnali con puntualità quando ci sarà il cambio di gestione tra la Teramo Ambiente e l'Ati che vede come capogruppo la Rieco.

La data è quella del primo dicembre prossimo e lo affermiamo poiché in queste ultime settimane sono innumerevoli le segnalazioni di disguidi e disservizi che progressivamente stiamo documentando.

Dal centro, come ieri via Dante e via Mario Pagano, alla periferia media come via Inghilterra e viale d'Italia per finire a via Giappone.

Stavolta, all'attenzione risale la zona di Rio Vivo, dove alcuni gestori dei locali lamentano il mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani, che si stanno ammonticchiando accanto ai cassonetti della raccolta differenziata.

«Nonostante le continue segnalazioni dei gestori dei locali di Rio vivo da sabato scorso non passano a ritirare l'immondizia», ci ha riferito un cittadino, che sottolinea la grave mancanza.