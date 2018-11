Un 50enne trovato senza vita in via D'Ovidio

TERMOLI. Gazzelle dell'Arma dei Carabinieri a sirene spiegate in centro a Termoli intorno alle 18. Una persona di circa 50 anni, ma non si conoscono ancora le generalità, è stata rinvenuta senza vita in una traversa del corso Nazionale, in via D'Ovidio.

Potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora, A. S., originario della provincia di Barletta.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma anche i soccorritori del 118 Molise con gli operatori volontari della Misericordia. Il 50enne sarà trasferito all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Ha una ferita alla fronte provocata dalla caduta sul selciato.

Saranno comunque le indagini dei Carabinieri a fare chiarezza sulla morte del 50enne. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. I militari della Compagnia adriatica hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze. È possibile che l'uomo, che a volte dormiva in stazione, abbia avvertito un malore ma sono in corso ulteriori accertamenti.