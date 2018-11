Albero pericolante e 91enne allettata, Vigili del fuoco operativi

TERMOLI. Questa mattina intorno alle 10 la squadra dei Vigili del fuoco di Termoli, del comando provinciale di Campobasso, è intervenuta presso la villa comunale di Palata per un grosso albero pericolante a seguito del maltempo dei giorni passati.

Con il sindaco presente sul posto, i Vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala e motoseghe, hanno eliminato il pericolo di caduta che avrebbe interessato le aree sottostanti frequentatissime dai cittadini.

Alle ore 12.50 altro intervento di soccorso a Termoli in va Corsica dove in un appartamento sito al sesto piano dello stabile un’anziana signora di 81 anni, allettata, aveva bisogno delle cure dei familiari che non riuscivano ad entrare a causa della serratura bloccata per un guasto meccanico.

Utilizzando l’autoscala il personale del 115 entrava nell’appartamento dal balcone, tranquillizzando subito l’anziana signora per poi procedere ad effettuare tutte le operazioni necessarie per aprire la porta dall’interno e permettere l’ingresso dei familiari.