Scontro auto- cinghiale, spavento per una coppia Copyright: TermoliOnline.it

GUGLIONESI. Spavento per una coppia che ieri sera, tornando da Termoli e procedendo verso Guglionesi, percorreva contrada Malecoste, per intenderci il rettilineo del ristorante “Il Ribo”: un grosso cinghiale è sbucato all’improvviso dal terreno adiacente la strada, impattando contro l’auto, che fortunatamente procedeva a velocità non eccessivamente sostenuta.

Gli occupanti dell'utilitaria sono illesi, ma come si evince dalle foto i danni all’auto sono ingenti.