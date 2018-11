LARINO. Attimi di grande paura questa mattina, nella corsa che porta gli studenti a Casacalenda, prima della campanella che segna l'inizio della giornata scolastica.

Il pullman di linea che collega i due centri ha preso improvvisamente fuoco ed è stato molto lesto e altrettanto padrone della situazione il conducente, che ha fatto scendere tutti i passeggeri in tempo utile, mentre le fiamme stavano cominciando a divorare l'autobus.

Nessuno è rimasto ferito.

