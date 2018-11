Autobus di studenti a fuoco: i sindacati tirano le somme

TERMOLI. Com'era da aspettarsi, tutti i sindacati hanno voluto esprimere la loro opinione riguardo il grave guasto sull’Autobus di linea che si è incendiato questa mattina durante la tratta Larino-Casacalenda.

La cosa ha destato molto scalpore, in quanto l’Autobus trasportava anche molti giovani studenti.

Uglm Molise: «Trasporti regionali, solo a fini di lucro!».

«Ennesima sciagura evitata, un autobus prende fuoco, dopo le tante segnalazioni, non ultima alle “Iene”, di come viene gestito il servizio pubblico in Molise.

A pensar male a volte si indovina, sulla complicità di chi gestisce i trasporti.

Noi ci sdegniamo prima che accada qualcosa di grave, perché oramai le probabilità sono alte! Abbiate rispetto delle donne e degli uomini che studiano, lavorano, si curano, con il servizio pubblico! Adesso basta!!!!

Flc Cgil Molise: «L’episodio è grave e per certi versi inquietante».

«Fortunatamente stiamo parlando di una tragedia sfiorata: solo l’apertura delle porte e la prontezza di riflessi dell’autista, che ha permesso una veloce evacuazione dei ragazzi spaventati dal fumo e dalle fiamme, ha scongiurato il peggio.

E’ necessario però accertare da subito eventuali responsabilità, così come chiediamo che vengano effettuati immediati controlli su tutti gli Autobus di linea, alcuni vetusti e malandati, in modo da garantire la sicurezza ai tanti studenti e lavoratori che quotidianamente viaggiano sulle tratte molisane su mezzi a volte vecchie sovraffollati.

Non è possibile rischiare ogni giorno la vita in questo modo: siamo sicuri che la magistratura darà risposta ai tanti interrogativi che si pongono sull’episodio e chi di dovere vigili sul rispetto normativa in materia. Per il momento, come Federazione dei Lavoratori della Conoscenza esprimiamo solidarietà e vicinanza ai lavoratori, agli studenti ed alle famiglie che hanno vissuto loro malgrado una mattinata di inaspettato terrore».

Uilm-Uil: «Riteniamo non più rinviabile una seria riflessione sulla sicurezza del trasporto pubblico regionale».

«Nonostante le numerose segnalazioni fatte dalla nostra Organizzazione Sindacale in merito alle varie problematiche di sicurezza legate al trasporto pubblico molisano, purtroppo constatiamo con rammarico e dispiacere che questa mattina solo per fortuna non si è sfiorata la tragedia. E ci riferiamo all’episodio dell’autobus che ha preso fuoco sulla linea Ururi - Larino – Casacalenda.

Riteniamo non più rinviabile una seria riflessione sulla sicurezza del trasporto pubblico regionale da parte di tutti gli enti preposti. Non è più tollerabile avere questi continui disservizi in un silenzio preoccupante.

La Sicurezza deve diventare una questione di Vita. Prendere un autobus per andare al lavoro o a scuola non può essere una lotteria, ai cittadini va garantito il diritto di viaggiare in sicurezza e raggiungere la destinazione senza problemi».