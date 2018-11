Pullman in fiamme, l'Atm chiede alla Regione Molise i soldi per 29 nuovi autobus

CAMPOBASSO. E’ indirizzata innanzitutto al dirigente ai Trasporti Vincenzo Rossi la replica dell’Atm, oltre che ai vertici istituzionali regionali e di Governo e non solo. Una risposta chiarificatrice sotto forma di reiterata richiesta di sostituzione del parco rotabile. «Gentile avvocato, la informiamo che questa (ieri, ndr) mattina alle ore 8 circa, l'autobus della linea "Ururi-Casacalenda" targato EHO97LA si è incendiato durante l'erogazione del servizio, nel tratto tra Larino verso Casacalenda. Grazie alla prontezza del conducente, che è riuscito a sfondare la porta anteriore del mezzo e a far scendere tutti i passeggeri, si è evitata una tragedia di proporzioni inimmaginabili. In quel tratto sull'autobus viaggiavano 37 studenti diretti agli istituti superiori di Casacalenda. Non siamo, al momento, in grado di comprendere le cause dell'incendio. L'autobus, infatti, risulta regolarmente revisionato e manutenuto, immatricolato solo nel 2011; ma la presente vale come ulteriore denuncia dello stato di degrado in cui versano altri mezzi di gran lunga più vecchi di quello incendiatosi e che ogni mattina trasportano migliaia e migliaia di passeggeri della Regione, la cui anzianità media e di oltre venti anni. L'obsolescenza del parco rotabile adibito all'esercizio del servizio di Tpl costituisce un noto problema di settore che da anni la scrivente denuncia presso i vostri uffici sia verbalmente che per iscritto (a mero titolo esemplificativo, e citandone solo di recenti, vedasi le nostre note indirizzate all'Ente del 22.09.2017, del 24.05.2018 prat. 00068976 e dell'11 .09.2018 prat. 00115946).

Tuttavia la risoluzione di tale problematica non può procrastinarsi oltre, ne può costituire una responsabilità della scrivente che, al pari di qualsiasi altra impresa attiva nel settore, subisce quotidianamente gli effetti di una politica poco attenta nell'impiegare risorse - peraltro già esistenti -da destinare al rinnovo del parco rotabile.

Per le ragioni sopra esposte, con la presente vi chiediamo ancora una volta di poter disporre delle somme pubbliche necessarie per poter procedere tramite gara aIl'acquisto urgentissimo di n. 4 autobus doppio piano da adibire a trasporto operai dai centri del Molise versa lo stabilimento Sevel, di n. 10 autobus di tipo "normale" da 55 posti, di n. 10 autobus di tipo "corto" da 27 posti e di 5 autobus medi da 43 posti, per il trasporto di studenti.

Alla luce del recentissimo accadimento di martedì mattina, ci auguriamo che questa nostra ennesima richiesta di intervento non resti ancora una volta inascoltata e che si possa, a breve, tornare a gestire ii settore con mezzi idonei a garantire in sicurezza l'incolumità del personale addetto alla guida e un servizio di trasporto dignitoso e sicuro nell'interesse di tutti i cittadini molisani».