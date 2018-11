Tamponamento tra auto e scooter alla rotatoria di via Asia Copyright: Termolionline

TERMOLI. Tamponamento tra due mezzi poco prima delle 14, alla rotatoria di via Asia a Termoli.

A scontrarsi per cause ancora al vaglio della Polizia, è stata un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto che nell’impatto, ha riportato un trauma alla spalla destra e varie escoriazioni, dovuti alla rottura del parabrezza.

Immediatamente l’uomo O.A., 81enne di Termoli, è stato soccorso dai Volontari dell’ambulanza della Misericordia, e trasportato all’ospedale San Timoteo.

A causa dei traumi riportati e dell’età piuttosto avanzata è stato necessario estrarlo dalla sua autovettura.

Fortunatamente per il conducente dello scooter le cose sono andate decisivamente meglio solo escoriazioni sulla mano e dolori ad un ginocchio, problemi molto lievi per i quali non è stata necessaria nessuna cura medica specifica.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Disagi alla circolazione stradale.