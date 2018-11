Autobus troppo pieni e studenti a piedi, c'è chi chiama il 113

CAMPOMARINO. Ancora disagi per gli studenti pendolari che ogni giorno prendono l'autobus per recarsi da Campomarino a scuola a Termoli. Sono tante le lamentele che, tutti i giorni, arrivano. Sono tante le persone che lamentano la superficialità degli autisti, la scarsa efficienza degli autobus che sono troppo vecchi. I pendolari si lamentano e scrivono lettere anche all'azienda dei trasporti. Come si evince dalla dichiarazione di uno dei tanti genitori che è stufo di questa situazione. Sì, perché ieri mattina si è superato il limite, dei posti a bordo, ma anche della decenza. Ragazzi lasciati a piedi, per non farli viaggiare in piedi, ma non è un gioco di parole.

Ben lo sa il conducente che ha visto chiamare il 113 da parte di un padre esasperato, che è stato costretto a portare a scuola, con la propria macchina, il figlio e altri due amici. Dopo lo sfogo, il reclamo. «Ho scritto anche all'Atm, perché più di una volta è capitato che dicessero che il pullman fosse pieno e hanno fatto scendere i ragazzi, tra l'altro minorenni. Sono stati lasciati per strada provocando loro un disagio enorme. Disagio, però, che gli autisti cercano di giustificare pensando di essere nel giusto perché potrebbero rischiare il posto di lavoro o il ritiro di patente. Come si risolve tutto ciò? Se dovesse succedere qualcosa a questi ragazzi? Gli autisti dovrebbero aspettare l'arrivo dei genitori dei ragazzi che non possono salire sull'autobus. La responsabilità, in quel momento, è loro – prosegue l'uomo- ma si nota anche discriminazione da parte loro. Fanno scendere ragazzi a caso. A che pro? A che titolo? Perché?

I ragazzi hanno quasi tutti gli abbonamenti. Fate scendere chi è senza! E quando trovi l'autista un po' sbadato? Stamattina i posti c’erano! Ma lui ha voluto fare lo “gnorri” per non essere volgare, perché dovrei esserlo! Io ho chiamato la polizia! Mettessero un altro autobus! Noi paghiamo tutti mesi un servizio scadente che non tutela i nostri figli! Non è la prima volta che succede. E non è la prima volta che fanno degli esposti. Cosa risponderà l’Atm?» Il genitore in questione, se non prenderanno provvedimenti, denuncerà l'azienda.