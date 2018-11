Frontale tra pullman Sati e una macchina sulla statale 87

CASACALENDA. Sembra quasi una maledizione. Sempre verso Casacalenda e sempre con un pullman della linea extraurbana regionale. Ma stavolta l’incidente non ha coinvolto l’Atm, bensì la Sati. L’autobus si è scontrato frontalmente nel pomeriggio alle 17.15 circa sulla statale 87 Sannitica (al km 17,600) con una Peugeot 3800, in prossimità del bivio per Provvidenti. A restare feriti e necessitare di cure mediche conducente e passeggero della vettura e l’autista della Sati, che sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso. A causare il sinistro violento, che ha provocato danni ingenti, un probabile sorpasso con invasione della corsia opposta da parte della macchina. Sul posto sono intervenuti gli addetti dell’Anas, il 118 Molise soccorso e i Carabinieri, che hanno compiuto i rilievi e disciplinato il traffico. L’incidente ha costretto l’Anas a regolare il traffico provvisoriamente a senso unico alternato.