Pacco Free, finiti gli interrogatori dei 7 arrestati

LARINO. Terminati gli interrogatori di garanzia da parte della magistratura frentana nell’ambito dell’ultima retata antidroga denominata Pacco Free, che ha fatto finire agli arresti 7 persone di diversa provenienza, per i tentativi reiterati di introduzione degli stupefacenti in carcere, per rifornire il consumo e lo spaccio dentro le mura carcerarie. Cinque dei 7 principali indiziati (nel complesso gli indagati sono 16) hanno preferito non rispondere al gip frentano e si sono avvalsi della facoltà di rimanere in silenzio. Altri due sono stati interrogati per rogatoria. Al termine di questa fase i legali hanno chiesto la revoca dell’ordinanza di custodia cautelare.

Gli uomini dell’Arma, la Polizia penitenziaria, il personale del Prap di Roma e le unità cinofile avevano operato i fermi a Vasto, Santa Croce di Magliano, Guidonia e Fiumicino. Nell’ambito delle operazioni sono stati sequestrati quattrocento grammi di droga tra hashish e cocaina.