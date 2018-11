Colletorto, furto di attrezzi agricoli: l'amarezza dei familiari

COLLETORTO. L'amarezza per quanto avvenuto è legata al ricordo e all'affetto per le persone care che sono salite in Cielo.

Il furto di due zappe lungo la strada interpoderale che dalla Fonte Cerasa porta alla zona di Santa Lucia a Colletorto assume questo significato al di là del fatto di cronaca.

Da qui l'appello della famiglia nei confronti dell'autore del gesto a riportare gli attrezzi nel luogo dove sono stati rubati senza pensarci due volte. Una questione di rispetto e dignità che non vuole finire in una denuncia dopo essere risaliti all'identità del responsabile ma solo recuperare dei simboli di una vita dedicata al lavoro, alla terra e alla sua famiglia.