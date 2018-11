Donna investita da un'auto davanti alla Fontana

TERMOLI. Una donna di 53 anni è stata investita da un’auto in via Madonna delle Grazie, nei pressi dell’uscita per il centro commerciale “La Fontana”.

L. V., queste le iniziali della signora residente a Petrella Tifernina, è stata soccorsa dal 118 Molise giunto sul posto con l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. I medici hanno riscontrato un trauma cranico, poiché la donna è caduta a terra battendo la testa e il volto, che ha subito ferite.

A intervenire anche la Polizia. La 53enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.