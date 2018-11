Resta in carcere lo spacciatore di cocaina 60enne

TERMOLI. Rimane in carcere il 60enne trovato con 600 grammi di cocaina e 4mila euro in contanti, soldi frutto dello spaccio di droga. Il gip del tribunale di Larino ha convalidato, infatti, l’arresto eseguito dai Carabinieri della compagnia di Termoli e ha confermato la custodia cautelare in carcere. I militari, difatti, sulla Statale 16, all’altezza di Campomarino, hanno fermato un’auto di grossa cilindrata, identificando il conducente, già noto alle forze dell’ordine. A seguito della perquisizione, è stata rinvenuta una dose di cocaina e una somma consistente di denaro in contante. Il controllo, successivamente, è stato esteso anche presso il domicilio del fermato e, nella circostanza, sono stati rinvenuti oltre 600 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, nonché altro denaro in contante. Quanto rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Lo stupefacente scoperto, sul mercato commerciabile fino a 2.500 dosi, avrebbe fruttato circa 100mila euro.