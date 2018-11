Morte di Michele Cesaride, Forum molisano della sanità si costituisce parte civile

CAMPOBASSO. Il Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità ha conferito mandato ai propri legali di formalizzare la costituzione parte civile del Forum, in aderenza con i propri fini statutari, nel procedimento penale in corso a Larino in seguito al decesso del 47enne Michele Cesaride.

Il Forum, inoltre, sempre per il tramite dei propri legali, ha fatto appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato contro l'ordinanza Tar Molise che ha rigettato l'istanza cautelare e istruttoria nel ricorso RG 140/2018, proposto per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta sulle reti dell'emergenza e tempo-dipendenti: tale appello è stato reso necessario in considerazione dei decessi che si sono verificati negli ultimi mesi, tutti riconducibili a pazienti colpiti da patologie tempo-dipendenti, per i quali non è stato possibile il ricovero presso le strutture regionali.