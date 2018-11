TERMOLI. Tutti i nodi vengono al pettine, specie quando ci sono situazioni che si protraggono per anni. Partendo dalle disfunzioni nel servizio di ritiro della raccolta differenziata e dal solito comportamento incivile da parte di chi vede ne cassonetti dello stesso porta a porta un lasciapassare per formare micro discariche.

Tre le segnalazioni delle ultime ore, in via Mar Mediterraneo, «Assodato che i cittadini sono incivili ma anche chi dovrebbe raccogliere non lo è da meno» e si vede nella foto come rifiuti vengono sparsi e lasciati a terra. In via delle Tamerici, invece, nemmeno vengono ritirati, come ci ha ribadito un residente piuttosto incavolato: «Ormai conserviamo i rifiuti in casa dal venerdì fino al martedì.

Da cittadini di serie B ormai ci hanno retrocesso in promozione, l’attuale amministrazione ci aveva promesso sin dal suo insediamento (chiedendoci ed ottenendo parecchi voti) strade, marciapiedi, illuminazioni, e pulizia. Ebbene dopo più di 4 anni, niente strade, niente luci, niente marciapiedi e come se non bastasse niente pulizia, infatti dal venerdì al lunedì compreso non ci ritirano nemmeno i rifiuti. Siamo allo stremo delle forze».

Infine, come avvenuto già per via Perù, stessa situazione in via dei Castagni, con rifiuti ingombranti gettati alla rinfusa.