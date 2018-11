Furgone esce fuori strada e finisce nella scarpata

PETACCIATO. Se l'è vista brutta il conducente di un furgone, che nella serata di ieri, probabilmente a causa della pioggia battente, è uscito fuori strada sulla statale 16 Adriatica, nel tratto che arriva al semaforo di Petacciato Marina.

L'autocarro è finito nella scarpata. Fortunatamente per il conducente e per gli occupanti non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli.

Il mezzo sarà recuperato in giornata.