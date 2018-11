CAMPOBASSO. Ancora un incidente sulle strade della provincia di Campobasso, il terzo in una settimana: alle ore 8 di questa mattina una squadra di Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla Strada statale 17 all’altezza del bivio di Campochiaro. Nell’incidente sono stati coinvolti un autobus , che trasportava in gran parte studenti, ed un’autovettura Citroen C3 con il solo conducente.

Nell’impatto il conducente dell’autovettura rimaneva incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario operare con attrezzature specifiche oleopneumatiche per poterlo velocemente liberare ed affidare alle prime cure del personale sanitario 118 ed al conseguente trasporto in ospedale. Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto.