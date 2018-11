Furgoncino travolge uno scooter alla rotonda e fugge via

Lettere al direttore Vie delle Magnolie ridotta a un colabrodo, lo sfogo di un lettore Le foto

TERMOLI. Riceviamo un segnalazione da parte di un lettore che affida a noi di TermoliOnline il suo sfogo sulle condizioni in cui versa via delle Magnolie, ridotta ormai a un colabrodo, come dimostrano le foto:"Egregio direttore, mi vedo costretto, mio malgrado, ad approfittare ancora