Operato nella notte l'uomo accoltellato a Termoli, salvo per miracolo

TERMOLI. E’ durato tutta la notte l’intervento chirurgico sul 55enne (questa l’età precisa) accoltellato in tre punti, torace, schiena e braccio, da un quasi coetaneo, il 54enne netturbino arrestato ieri mattina dai Carabinieri della compagnia di Termoli con l’accusa di tentato omicidio.

L. C., queste le iniziali dell’uomo ferito gravemente in via Udine alle 7.30, per motivi al vaglio degli investigatori e comunque riconducibili a una vecchia contesa tra i due, di natura patrimoniale, se l’è vista davvero brutta e l’operazione compiuta all’ospedale Cardarelli di Campobasso ha messo in evidenza un quadro clinico più grave di quello che i primi esami diagnostici avevano fatto intendere.

Per il momento la prognosi resta riservata e si vedrà nelle prossime ore, al momento è stabile.

Il colpo al torace, infatti, ha quasi centrato il cuore, mentre quello alla schiena ha colpito il diaframma.