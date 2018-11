«Il caso di Beppe», cercasi offerte per un gatto investito da un'auto

TERMOLI. Non ricordiamo di iniziative di raccolta fondi per sostenere le cure veterinarie a sostegno di un povero gatto, vittima ma per fortuna sopravvissuta, di un grave incidente.

Invece sì, è quello che abbiamo scoperto sul bancone dello Steel Bar, di via del Molinello, quello interno all’Asrem, per intenderci.

Un foglio stampato a colori, col titolo “Il caso di Beppe”, fotografia e testo esplicativo, abbinati a un classico salvadanaio in metallo.

Ma cosa è successo a Beppe?

«Beppe, giovane gattino, è stato investito! Quando è stato trovato era immobile e agonizzante sull'asfalto... ma era ancora vivo! Le volontarie lo hanno raccolto e portato dal veterinario, che ha diagnosticato diverse fratture alle gambe e al bacino, tanto gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente. Le volontarie hanno deciso di farlo operare ed evitargli cosi una morte lenta e dolorosa ma Beppe non ha né una famiglia né qualcuno che possa occuparsi di lui e delle ingenti spese mediche e così abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutarlo! Chiunque vuole aiutarci può lasciare un’offerta nel salvadanaio... una piccola offerta significa davvero tanto per Beppe!»

Il salvadanaio è stato distribuito in più bar della città di Termoli.