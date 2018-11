Estorceva soldi alla madre per comprare droga, arrestato 21enne

TERMOLI. Un 21enne di Termoli è stato arrestato dagli agenti di Polizia del commissariato di via Cina nella serata di ieri in esecuzione di un provvedimento disposto dal gip del tribunale di Larino Scioli, che ha decretato per il ragazzo la restrizione ai domiciliari, in casa del padre.

Il giovane, tossicodipendente, è stato accusato di tentata estorsione ed estorsione ai danni della madre, che veniva costantemente minacciata affinché gli desse somme di denaro con cui acquistare gli stupefacenti.

A denunciarlo è stata proprio lei e dopo l’attività investigativa compiuta dagli agenti del commissariato, su richiesta della Procura frentana, il gip ha firmato l’ordinanza di applicazione delle misure restrittive della libertà personale.

A difendere il ragazzo è l’avvocato Ruggiero Romanazzi.