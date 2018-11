Blitz antidroga a Pescara, coinvolto anche un molisano

PESCARA. Blitz antidroga a Pescara, in manette un 58enne di Santa Croce di Magliano, domiciliato nella città abruzzese.

I poliziotti si sono presentati presso una abitazione di via Sacco e, dopo una accurata perquisizione sia locale che personale, hanno rinvenuto astutamente occultati in alcune confezioni di medicinali, circa 9 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

In manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono finiti la 76enne originaria del Chietino, un uomo di 58 anni originario di Magliano Santa Croce e una 37enne, originaria di Latina. I tre, tutti domiciliati a Pescara, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, e verranno giudicati con rito direttissimo.