Spacciano cocaina e marijuana a Roma, due giovani molisani in manette

MAFALDA. Partono dal basso Molise per spacciare a Roma. Non c’è tregua, ormai l’attività di smercio degli stupefacenti dilaga a dismisura. Ieri la notizia del 58enne originario di Santa Croce di Magliano arrestato a Pescara. Sempre ieri, ma si è saputo in tarda serata, due giovani, di appena 21 e 20 anni, G. Z. e F. L., originari rispettivamente di Mafalda e Montenero di Bisaccia, tra loro amici, sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato nella Capitale.

I ragazzi, che si trovavano di fianco alla Golf nera con cui hanno raggiunto la zona Prati, all’avvicinarsi dei poliziotti non sono rimasti affatto calmi, ma hanno mostrato parecchia agitazione e uno di loro ha gettato via ciò che rimaneva di uno spinello.

Gesto che non è passato inosservato tanto da far accostare gli agenti ai due molisani. L’auto era impregnata da un forte odore di marijuana e nel cruscotto della Golf avevano 25 grammi della sostanza proibita, ma non solo. E’ spuntata fuori anche una bustina di cellophane con della cocaina. Immediata è scattata la perquisizione a carico dei due e il 20enne aveva oltre cento in diverso taglio, senza che ne giustificasse il possesso. I due ragazzi non hanno nemmeno saputo fornire il motivo della loro presenza sul suolo capitolino e allora, comprendendo bene come fossero spacciatori in trasferta, sono stati arrestati dagli equipaggi della Fidene 1 e della Volante 3 con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio in concorso.